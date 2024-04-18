الصفدي: قبول فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة انتصار للحق والسلم

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مجلس الأمن الدولي لقبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة "نصرة للحق وانتصارا للسلام ورفضا للظلم وصرخة في وجه الباطل".

وقال الصفدي في الكلمة التي ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم الخميس للنظر في قبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة ما يلي:

ـــ إسرائيل دمرت غزة وشردت ثلثي أهلها

ـــ يجب على مجلس الأمن أن يلزم إسرائيل بعدم اجتياح رفح

ـــ جولة الباطل في فلسطين طالت ولن يستطيع التطرف الإسرائيلي مهما بطش وظلم أن يقتل إرادة الشعب الفلسطيني في الحرية

ـــ اقبلوا فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة نصرة للحق وانتصارا للسلام ورفضا للظلم وصرخة في وجه الباطل.

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ـــ عدوان إسرائيل فضح الهمجية والعنصرية والعقلية الانتقامية، الإسرائيلية التي لا تكترث بقيمة إنسانية، ولا تحترم قانونا دوليا، وتغذيها الكراهية، ويسهل جرائمها عجز دولي، وانتقائية في تطبيق المواثيق الدولية.

ـــ إسرائيل قتلت قرابة 34 ألف فلسطيني، منهم 13 ألف طفل، ومثلهم من الأمهات العزل، بعضهن بالرصاص، وأخريات بالحصار، الذي وظف الجوع سلاحا، والتعذيب انتقاما.

ـــ إسرائيل دمرت قطاع غزة. لكنها لم تكسر إرادة شعبها في الحياة. لم تقتل أمل أطفالها في الحرية. إرادة رأيناها في وجه كهل غزي يتحدى القهر، ويصر أنه لن يترك أرض أبائه وأجداده. ففيها ولد، وعليها يموت.

ـــ الوطن الحر هو حق للشعب الفلسطيني لن يموت، لأن وراءه شعب كامل يطلبه. لن يقتله قهر الاحتلال، أو حروبه، أو استيطانه، أو إرهاب مستوطنيه، أو محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتقييد حرية العبادة.

المصدر: RT