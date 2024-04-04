الدنمارك.. خطأ تقني في صاروخ يدفع السلطات إلى إصدار تحذير للسفن وإغلاق المجال الجوي

دفع خطأ فني في صاروخ السلطات الدنماركية لإصدار تحذير، قائلة إن هناك خطرا من انطلاق الصاروخ عن غير قصد - لكنه لن ينفجر - وربما انطلاقه قد يؤدي لسقوط شظايا في المياه الدنماركية.

وذكرت القوات المسلحة الدنماركية أن مشكلة فنية ظهرت في صاروخ من طراز "هاربون" على متن الفرقاطة الدنماركية "إتش دي إم إس نيلز جويل" أثناء مشاركتها في اختبار رسوها في قاعدة "كورسور" البحرية.

وقال الجيش في بيان "تم تفعيل مركبة الإطلاق، ولا يمكن تعطيلها حاليا".

وأضاف أنه لا يوجد خطر من انفجار الصاروخ أو وصوله إلى أبعد مما يستطيع المعزز دفعه.

وجاء في الرسالة: "إلى أن يتم تعطيل المعزز، هناك خطر من أن ينطلق الصاروخ ويطير على بعد عدة كيلومترات".

وقالت البحرية الدنماركية على صفحتها على الإنترنت إن هناك تدريبات عسكرية تجري في "ستوربايلت" مباشرة بين جزيرتي "زيلاند" و"فونين" الدنماركيتين. المضيق عبارة عن ممر شحن مزدحم يربط بين بحر البلطيق وبحر الشمال.

وأعلنت القوات المسلحة أنه تم إخطار السفن الموجودة في المنطقة، وطلب منها الانتظار حتى يتم حل المشكلة، مضيفة أنه تم إغلاق المجال الجوي أيضا.

وفي عام 1982 أطلق صاروخ عن طريق الخطأ من فرقاطة دنماركية أثناء تدريب، وطار لمسافة 34 كيلومترا على ارتفاع منخفض، قبل أن ينفجر. دمرت كرة النار وموجة الصدمة اللاحقة أربعة أكواخ صيفية غير مأهولة قريبة، وألحقت أضرارا طفيفة بـ 130 مبنى آخر في المنطقة. ولم تقع إصابات.

المصدر: AP