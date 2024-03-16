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بلينكن يناقش مع كوليبا تعزيز مكافحة الفساد في أوكرانيا

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بلينكن يناقش مع كوليبا تعزيز مكافحة الفساد في أوكرانيا
Legion-Media
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ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا عبر الهاتف الحاجة لإصلاح جهود مكافحة الفساد في أوكرانيا.

وجاء في بيان مكتوب أعقب المفاوضات نشره رئيس المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية ماثيو ميللر: أثار وزيرا الخارجية مسألة تعزيز مكافحة الفساد في أوكرانيا كضرورة لإحراز أوكرانيا تقدما في مسار التكامل الأورو ـ أطلسي. كما ناقش بلينكن وكوليبا الصراع في أوكرانيا وتقديم المساعدة العسكرية لكييف.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية في وقت سابق أن كوليبا طلب من بلينكن، خلال محادثة هاتفية الإبقاء على الدعم العسكري الأمريكي لكييف، بما يتضمن توريد معدات الدفاع الجوي وذخائر المدفعية.

المصدر: تاس

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