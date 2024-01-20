الصين.. مقتل 13 تلميذا بحريق في مدرسة داخلية (صور)

لقي 13 تلميذا حتفهم اليوم السبت جراء حريق في دار تابعة لمدرسة داخلية في مقاطعة خنان وسط الصين.

وذكر التلفزيون الصيني أن الحريق اندلع في مدرسة ينغكاي بمنطقة فانغتشنغ الريفية وسط مقاطعة خنان مساء الجمعة وتم إخماده قبل منتصف الليل بقليل، وتم اعتقال مالك المدرسة.

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وقال أحد المعلمين لقناة "زونجلان" الإخبارية إن جميع القتلى كانوا من تلامذة الصف الثالث.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية أن أحد التلامذة المصابين يتلقى العلاج في المستشفى.

At least 13 people killed when fire broke out in a school dormitory in central China's #Henan province. Rescuers arrived at the scene quickly and the flames were extinguished at 11:38 pm.#FireAccident#China#Chinagirlpic.twitter.com/unWkCf8FsP — ARMAN HOSSAIN (@smarman071) January 20, 2024

المصدر: أ ب