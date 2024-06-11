آل الشيخ يواصل مفاجآته لجمهور الهلال السعودي

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، رسالة إلى جماهير الهلال، أمس الاثنين، بشأن ملعب "المملكة آرينا".

وأنشأت هيئة الترفيه استاد المملكة آرينا للاستفادة منه في فعاليات موسم الرياض، لكن تقرر منح "الزعيم" حق الانتفاع به لعدة سنوات مقبلة تعويضا عن محاولة إنشاء استاد خاص له منذ سنوات في خطوة لم يكتب لها النجاح.

وقبل أيام قليلة، أعلن آل الشيخ خطة تطوير الاستاد في كافة الجوانب، خاصة سعة مدرجاته، ومحاولة التغلب على تضارب مواعيد الفعاليات الترفيهية مع مباريات الزعيم عن طريق تقنية جديدة لا تؤثر على أرضيته سلبا.

وكشف آل الشيخ عن تقليص الفترة الزمنية، لمداورة ملعب "المملكة آرينا" بين مباريات فريق الهلال، وفعاليات موسم الرياض، إلى 48 ساعة فقط، بدلا من 10 أيام، وذلك ضمن خطة لتطوير الملعب.

مؤكدا أنه حصل بالفعل على الموافقات الرسمية، وفي انتظار موافقة إدارة الهلال وشركته.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "توكلنا على الله يا جمهور الهلال جاهزين وننتظر التعميد من الإدارة وشركة الهلال وتستاهلون".

توكلنا على الله ياجمهور الهلال جاهزين وننتظر التعميد من الاداره وشركة الهلال وتستاهلون💙🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 10, 2024

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وتشمل خطة تطوير "المملكة آرينا" تطبيق تقنية سعودية، لتغطية الملعب بألواح من الألومنيوم، مزودة بتقنيات للإضاءة، والتغذية، والتهوية للحفاظ على الأرضية.

كما سيمتد التطوير إلى غرف الملابس، والمؤتمرات، وفحص المنشطات، والعيادات الطبية، ومناطق الجمهور.

يذكر أن رئيس هيئة الترفيه أعلن من قبل أنه سيساهم في تطوير استاد الأول بارك، الخاص بنادي النصر، لكن لم تبدأ الإجراءات بعد.

المصدر: "وسائل إعلام"