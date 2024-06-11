محمد صلاح يحتفل بطبيب منتخب "الفراعنة" (صورة)

احتفل النجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، بالدكتور محمد أبوالعلا طبيب "الفراعنة"، عقب نهاية مواجهة منتخب بلاده أمام غينيا بيساو أمس الاثنين.

وحرص منتخب مصر على الاحتفال بمحمد أبو العلا طبيب المنتخب بعد وصوله للمباراة رقم 100 في تاريخه، والتواجد على رأس الجهاز الطبي للمنتخب منذ العام 2015.

وأهدى محمد صلاح قميصا يحمل تواقيع اللاعبين إلى طبيب المنتخب، وسط حضور اللاعبين.

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وسجل صلاح هدفا في الشوط الثاني ليمنح مصر التعادل مع مضيفتها غينيا بيساو 1-1 ويجنب المدرب حسام حسن خسارته الأولى في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 أمس الاثنين.

وظل منتخب مصر متصدرا للمجموعة الأولى وله عشر نقاط، متقدما بفارق أربع نقاط على غينيا بيساو، وخاض كلا المنتخبين أربع مباريات.

ولدى بوركينا فاسو وسيراليون خمس نقاط بعد تعادلهما 2-2 في المباراة التي جرت ضمن المجموعة ذاتها.

المصدر:"وسائل إعلام"