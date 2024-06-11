بالفيديو.. بايدن "متجمدا" في احتفال راقص في البيت الأبيض

انتشر مقطع فيديو غريب للرئيس الأمريكي جو بايدن، ظهر فيه وهو "متجمد" للحظات، وهو ما سيزيد من صعوبة إثبات أنه قادر على تولي المنصب لولاية جديدة إذا فاز في انتخابات نوفمبر المقبل.

والفيديو تم التقاطه خلال احتفال أقيم في حديقة البيت الأبيض، وظهر فيه الرئيس البالغ من العمر 81 عاما، متجمدا بينما يرقص من حوله على أنغام عرض موسيقي.

وأظهرت اللقطات بايدن مبتسما، بينما كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس وأفراد عائلة جورج فلويد يرقصون.

وظل الرئيس بلا حراك لمدة 20 ثانية تقريبا، قبل أن يضع شقيق جورج فلويد ذراعه حوله، فما كان منه إلا أن ابتسم ووضع يده على ذقنه، إلا أنه بقي دون حراك.

وهذا المقطع المصور لم يكن الوحيد الذي يثير القلق حول صحة الرجل الذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة للولايات المتحدة.

فأثناء إلقاء تصريحاته في حدث Juneteenth (يتم الاحتفال به سنويا في 19 يونيو لإحياء ذكرى انتهاء العبودية في الولايات المتحدة)، تلعثم بايدن في كلماته لدرجة أنه كان من المستحيل تمييز ما كان يحاول قوله.

BIDEN: "She know long! She knew suhlongasuhijeruhhnied, our freedom can never be secured" pic.twitter.com/Ip44EUEVZt — RNC Research (@RNCResearch) June 11, 2024

المصدر: RT