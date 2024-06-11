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استطلاع يكشف عدم ثقة 57% من الناخبين الأمريكيين في قدرات بايدن الذهنية

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استطلاع يكشف عدم ثقة 57% من الناخبين الأمريكيين في قدرات بايدن الذهنية
Sputnik
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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كشف استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أن 57% من الناخبين يعتقدون أن الرئيس جو بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه في نوفمبر، فقد الذكاء الذهني اللازم لتولي أعلى منصب في الدولة.

ووفقا للاستطلاع الذي نشرته مؤسسة الأبحاث "راسموسن ريبورتس"، فإن أغلبية المستجوبين ترى أن الزعيم الأمريكي بات أقل قدرة يوما بعد يوم، فيما لم يتفق 34% من المستطلعة آراؤهم مع هذا الرأي.

ووفقا لمؤسسة الأبحاث فإن هامش الخطأ في الاستطلاع لا يتعدى 3 نقاط مئوية.

وأجريت الدراسة في الفترة من 28 إلى 30 مايو، وشارك فيها أكثر من ألف شخص يعتزمون التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام.

تختلف نتائج هذه الدراسة قليلا عن البيانات الصادرة في شهر فبراير، عندما أجرت "راسموسن" نفس الاستطلاع، وأعرب 59% من المشاركين عن اعتقادهم بأن قدرات بايدن العقلية تتدهور.

المصدر: نوفوستي

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