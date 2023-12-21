 
مباشر

الصين تحث الفلبين على التعقّل والعمل معا لإدارة النزاع البحري

أخبار العالم

الصين تحث الفلبين على التعقّل والعمل معا لإدارة النزاع البحري
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wnb1

عبّر المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين عن أمل بلاده في أن تتخذ الفلبين قرارات عقلانية، وتتبع المسار الفعّال الذي يتيح انسجام الجيران بعضهم مع بعض.

وأشار وانغ خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، ردا على تشكيك أثارته وسائل إعلام أجنبية في موقف الصين تجاه النزاعات البحرية مع الفلبين، إلى أن بكين تعمل على معالجة الوضع في البحر وإدارته على نحو مناسب.

إقرأ المزيد
شاهد بالفيديو.. خفر السواحل الصيني يمنع سفينة فلبينية من الوصول إلى منطقة متنازع عليها
شاهد بالفيديو.. خفر السواحل الصيني يمنع سفينة فلبينية من الوصول إلى منطقة متنازع عليها

وأكد المتحدث أنه عندما يتعلق الأمر بالنزاعات البحرية مع الجيران، "فإن موقف الصين ثابت وجلي ولا يتغير."

وأضاف: "لم يتغير التزامنا بإدارة النزاعات البحرية بشكل مناسب من خلال الحوار والتشاور. ولم يتغير استعدادنا للعمل مع الفلبين لتنفيذ التفاهمات والاتفاقات المشتركة التي تم التوصل إليها سابقا. ولم تتغير سياستنا في العمل مع الفلبين ودول آسيان الأخرى لحماية السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي."

وأردف "أخيرا وليس آخرا، تصميمنا على حماية سيادتنا وحقوقنا ومصالحنا المشروعة لم ولن يتغير."

وتابع المتحدث قائلا "العلاقات الثنائية الآن عند مفترق طرق. وسيعتمد المسار الذي ستسلكه على الاختيار الذي سيتم اتخاذه. ويجب على الفلبين أن تتوخى الحكمة الشديدة بشأن هذا الأمر".

المصدر: شينخوا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية