شاهد بالفيديو.. خفر السواحل الصيني يمنع سفينة فلبينية من الوصول إلى منطقة متنازع عليها

أطلقت سفينتان تابعتان لخفر السواحل الصيني خراطيم المياه على 3 سفن صيد فلبينية لمنعها من الوصول إلى المياه الضحلة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

ونشر خفر السواحل الفلبيني لقطات للحادث، مشيرا إلى أن سفن صينية استخدمت خراطيم المياه ثماني مرات على الأقل أثناء اقتراب سفن الحكومة الفلبينية من منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها إلى مسافة حوالي 2.6 كيلومتر إلى 3.5 كيلومتر.

وقد تصاعدت حدة التوتر بين الصين والفلبين في الأشهر الأخيرة حول عدد من المناطق البحرية المتنازع عليها، بما فيها سكاربورو وثاني توماس شولز.

المصدر: AP