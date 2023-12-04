نزارباييف يرسل نسخة موقعة من كتابه لبوتين

أرسل الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف نسخة موقعة من مذكراته التي تحمل عنوان "حياتي، من التبعية إلى الحرية" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حيث قال، في إفادته الصحفية اليوم الاثنين: "أرسل رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف نسخة موقعة من كتابه إلى الرئيس الروسي اليوم".

وقد أصبح نزارباييف أول رئيس لجمهورية كازاخستان المستقلة وترأسها لمدة 30 عاما تقريبا، حيث استقال من منصب رئيس الدولة في 20 مارس 2019. وقد طرحت نسخ الكتاب للبيع في الأول من ديسمبر الجاري، ويقع الكتاب في 694 صفحة مقسمة إلى 22 فصلا، يخصص كل منهم لحدث منفصل يتناول الحياة الشخصية للكاتب وحياته السياسية.

المصدر: نوفوستي