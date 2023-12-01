نزارباييف: بوتين سيد كلمته ورجل قول وفعل

وصف الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه رجل القول والفعل، وقال إنه دائما ما يفي بوعوده بأمانة.

جاء ذلك في تصريحات لنزارباييف بمناسبة صدور مذكراته التي تحمل عنوان "حياتي. من التبعية إلى الحرية"، ويقع الكتاب في 694 صفحة مقسمة إلى 22 فصلا، يخصص كل منهم لحدث منفصل يتناول الحياة الشخصية للكاتب وحياته السياسية.

إقرأ المزيد

وتابع نزارباييف: "إن بوتين هو سيد كلمته. ولم يكن بيننا يوما أي سوء فهم أو معان مغفلة، فهو يفي دائما وبضمير بالوعود التي يقطعها لنظرائه. ولديه كذلك هذه السمة: بإمكانه أن يصبح فاترا ولا يلين لفترة طويلة تجاه رؤساء الدول وغيرهم من الأشخاص الذين لا يحافظون على كلمتهم، ولا يلتزمون بوعودهم".

وأكد نزارباييف على أن بوتين يتميز بخطاب "متكامل ونافذ ومتعدد المستويات". ووفقا له، فإنه "أحيانا ما يكون من الصعب على زعيم البلاد أن يلتزم بوعوده"، إلا أن بوتين، والحديث لنزارباييف: "يفي بوعده، على الرغم مما قد يبدو أحيانا للوهلة الأولى أن ذلك لم يكن في صالح روسيا".

وشدد نزارباييف على أن بوتين مخلص للصداقة، وهي صفات إنسانية نادرة، ولا توجد في كثر من الأحيان لدى رؤساء الدول، إلا أنها تدعو للاحترام والثقة، وهو ما يمكن تعلمه منه، على حد تعبير نزارباييف.

المصدر: نوفوستي