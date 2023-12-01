الدفاع الروسية: إسقاط طائرة ومروحية وتحييد 630 جنديا أوكرانيا خلال يوم

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها دمرت طائرة أوكرانية "ميغ-29" بمقاطعة نيكولايف ومروحية "مي-8" بمقاطعة خيرسون، كما قامت بتحييد نحو 630 جنديا للعدو خلال آخر 24 ساعة.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز نقاطه:

على محور كوبيانسك شملت خسائر العدو ما يصل إلى 35 عسكريا ودبابتين بالإضافة إلى محطة Bukovel-AD للحرب الإلكترونية

صد هجوم على محور كراسني ليمان وبلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 65 جنديا ومركبتين.

صد ست هجمات على محور دونيتسك وشملت خسائر العدو نحو 300 عسكري بين قتيل وجريح، ومدفعا ذاتي الحركة "أكاتسيا"، ومدفعا ذاتي الحركة "غفوزديكا" ومدافع هاوتزر "دي-30"

على محور جنوب دونيتسك خسر العدو ما يصل إلى 95 عسكريا ومركبتين ومدفعا أمريكي الصنع M777 ومدفع هاوتزر "دي-30"

على محور زابوروجيه، تم صد ست هجمات في مناطق بلدتي رابوتينو وفيربوفويه، وشملت خسائر القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريا ودبابة ومدفع M777، ومدفع "دي-20"

على محور خيرسون خسر العدو 105 عسكريين و7 مركبات ومدفع هاوتزر "دي-20"

على محور خيرسون خسر العدو 105 عسكريين و7 مركبات ومدفع هاوتزر "دي-20" إصابة مركز لتدريب واستخدام الطائرات بدون طيار للقوات الأوكرانية في زابوروجيه، ومستودع لأسلحة الطيران في مقاطعة كيروفوغراد، ومحطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية P-18 في خيرسون، إضافة إلى قوات معدات عسكرية في 106 مناطق

اعتراض صاروخين مضادين للرادار من طراز HARM و8 صواريخ HIMARS، إضافة إلى تدمير 38 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية