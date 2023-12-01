الدفاع الروسية: إسقاط طائرة ومروحية وتحييد 630 جنديا أوكرانيا خلال يوم
Sputnik
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أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها دمرت طائرة أوكرانية "ميغ-29" بمقاطعة نيكولايف ومروحية "مي-8" بمقاطعة خيرسون، كما قامت بتحييد نحو 630 جنديا للعدو خلال آخر 24 ساعة.
جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز نقاطه:
- على محور كوبيانسك شملت خسائر العدو ما يصل إلى 35 عسكريا ودبابتين بالإضافة إلى محطة Bukovel-AD للحرب الإلكترونية
- صد هجوم على محور كراسني ليمان وبلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 65 جنديا ومركبتين.
- صد ست هجمات على محور دونيتسك وشملت خسائر العدو نحو 300 عسكري بين قتيل وجريح، ومدفعا ذاتي الحركة "أكاتسيا"، ومدفعا ذاتي الحركة "غفوزديكا" ومدافع هاوتزر "دي-30"
- على محور جنوب دونيتسك خسر العدو ما يصل إلى 95 عسكريا ومركبتين ومدفعا أمريكي الصنع M777 ومدفع هاوتزر "دي-30"
- على محور زابوروجيه، تم صد ست هجمات في مناطق بلدتي رابوتينو وفيربوفويه، وشملت خسائر القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريا ودبابة ومدفع M777، ومدفع "دي-20"
على محور خيرسون خسر العدو 105 عسكريين و7 مركبات ومدفع هاوتزر "دي-20"
- إصابة مركز لتدريب واستخدام الطائرات بدون طيار للقوات الأوكرانية في زابوروجيه، ومستودع لأسلحة الطيران في مقاطعة كيروفوغراد، ومحطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية P-18 في خيرسون، إضافة إلى قوات معدات عسكرية في 106 مناطق
- اعتراض صاروخين مضادين للرادار من طراز HARM و8 صواريخ HIMARS، إضافة إلى تدمير 38 طائرة بدون طيار أوكرانية
المصدر: وزارة الدفاع الروسية