كوبا: من المتوقع تطبيق نظام الدفع الروسي "مير" بشكل كامل بحلول نهاية العام

صرح وزير السياحة الكوبي خوان كارلوس غارسيا غراندا، بأن من المتوقع الانتهاء من إنشاء نظام الدفع ببطاقات "مير" لدفع ثمن السلع والخدمات في الجمهورية بحلول نهاية عام 2023.

وكتب الوزير على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يبدأ التقديم تكنولوجياً في كوبا لاستخدام بطاقات "مير" الروسية كوسيلة للدفع. وستنتشر هذه العملية تدريجيا في جميع أنحاء البلاد، بدءا من المواقع السياحية في هافانا وفاراديرو وجزر سييغو دي أفيلا وكاماغوي. ومن المقرر الانتهاء منه هذا العام 2023، وسيتم طرح الخدمة في معظم مرافق القطاع السياحي وسلاسل المتاجر ومراكز الخدمة في جميع أنحاء الجزيرة".

وبدأ العديد من البنوك في هافانا في قبول الدفع بواسطة بطاقات "مير" في منتصف مارس الماضي، وفي الوقت الحالي، لا يزال غير ممكن الدفع ببطاقة "مير" في المطاعم والمحلات التجارية.

وتتوقع سلطات كوبا أن يؤدي إدخال نظام الدفع في الجمهورية إلى جذب المزيد من السياح من روسيا الاتحادية، مما يجعل شروط الدفع أكثر ملاءمة لهم في سياق العقوبات المفروضة على البنوك الروسية.

وكانت أولى الدول التي بدأت بنوكها بقبول بطاقات "مير" هي بيلاروس وكازاخستان، حيث حدث ذلك في عام 2018. والآن يعمل نظام الدفع الروسي هذا في حوالي 10 دول، وقد أعربت أكثر من 15 دولة عن استعدادها لتطبيقه.

المصدر: RT