كوبا تلتحق بنظام الدفع الإلكتروني الروسي "مير"

بدأت البنوك الكوبية قبول بطاقات نظام الدفع الإلكتروني الروسي "مير"، فيما يستمر تشغيل "مير" بـ15 دولة بينها الصين والهند إضافة إلى 12 دولة ارتبطت به، بينها تركيا وإيران والإمارات.

وتتوقع السلطات الكوبية أن يستقطب إدخال نظام "مير" المزيد من السياح من روسيا، حيث يجعل شروط الدفع أكثر ملائمة لهم بعد العقوبات التي فصلت البنوك الروسية عن منظومة "سويفت".

وتشير الإحصائيات في عام 2022، أنه زار كوبا أكثر من 54 ألف مسافر من روسيا، وقبل عام أكثر من 146 ألف سائح.

وكانت بيلاروس وكازاخستان أول الدول التي بدأت بنوكها قبول بطاقات "مير" عام 2018.

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المصدر: تاس