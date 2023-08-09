فرنسا.. فقدان 11 شخصا جراء حريق في مركز لرعاية المعاقين

أعلن رجال الإطفاء عن فقدان 11 شخصا اليوم الأربعاء بعد حريق اندلع في مركز لرعاية ذوي الإعاقة في مدينة ألزاس الفرنسية.

وقال رجال الإطفاء إن المركز التابع لجمعية لورين للمعاقين، كان مسرحا "لحريق واسع النطاق"، مشيرين إلى أنه تم إجلاء أشخاص منه، لكن فقد 11 شخصا، ولم يتم العثور عليهم للآن.

🔴🇨🇵 - Un #incendie se déclare dans un foyer pour handicapés dans le Bas-Rhin à #Wintzenheim, au moins 11 personnes "manquent à l'appel". (BFMTV) pic.twitter.com/8X4XYVP42B — Hugo & Quentin | L’info des ados (@InfoHugoQuentin) August 9, 2023

من جهتها، قالت قوة الدرك العليا "نحن غير متأكدين مما إذا المفقودون داخل المركز وكم عددهم بالضبط"، مضيفة أن الحريق تحت السيطرة ويتم إخماده.

Un incendie s’est déroulé tôt ce matin dans une structure accueillant des personnes handicapées à Wintzenheim, dans le Haut-Rhin. En dépit de l’intervention rapide et courageuse des sapeurs-pompiers que je salue, plusieurs victimes seraient à déplorer. L’intervention se poursuit. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 9, 2023

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنه "تم إجلاء 17 شخصا. هناك شخص في حالة طوارئ نسبية تم نقله إلى المستشفى، وشخص مصاب بصدمة"، مضيفا: "على الرغم من التدخل السريع والشجاع لرجال الإطفاء الذين أحييهم، فإن العديد من الضحايا سيشعرون بالأسى".

المصدر: RTL