مراقب عسكري بريطاني يكشف أهداف كييف من استهداف السفن الروسية بالمسيرات

أكد المراقب العسكري البريطاني، شون بيل، أن كييف تصعد هجماتها على السفن العسكرية والمدنية الروسية بالمسيرات بهدف صرف الانتباه عن الفشل الذي لحق بهجومها المضاد.

وقال بيل في تصريحات لقناة "سكاي نيوز": "لا نلمس أي تقدم. أوكرانيا تسقط في فخ حرب الاستنزاف"، مضيفا أن الهجمات الأوكرانية على السفن الروسية مثل "مناورة الإلهاء.. ويبدو أن (الهجوم المضاد) أمر صعب للغاية بالنسبة لأوكرانيا".

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ولفت المعلق العسكري إلى أن النشاط الأوكراني على اتجاه أرتيوموفسك "يمر بمرحلة المماطلة على ما يبدو".

ويذكر أن القوات الروسية شنت في القطاع الشمالي الشرقي من دونباس هجوما مكنها من السيطرة على عدة مناطق.

وفي 4 أغسطس الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن السفن الروسية دمرت زورقين مسيرين أوكرانيين، بعد أن هاجما قاعدة نوفوروسيسك الروسية في البحر الأسود.

وفي صباح يوم 5 أغسطس، على المدخل الجنوبي لمضيق كيرتش، اعتدت قوات كييف على ناقلة النفط الروسية الكبيرة "سيغ" بزوارق مسيرة أوكرانية، فيما لم تسجل إصابات في صفوف طاقمها ولم تتعرض السفينة لأضرار كبيرة.

ويواصل الجيش الروسي شن ضرباته على البنية التحتية لقوات كييف في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر، بعد يومين من وقوع التفجير الإرهابي الذي استهدف جسر القرم الروسي، وتبنته الاستخبارات الأوكرانية.

المصدر: تاس + نوفوستي