كييف تتبنى الاعتداء الإرهابي على ناقلة النفط الروسية في مضيق كيرتش

نقلت وكالة "أو أن أن" الأوكرانية عن مصدر بجهاز الأمن الأوكراني، تبنّي استخبارات كييف الهجوم الإرهابي بزورق مسيّر على ناقلة نفط روسية الليلة الماضية في مضيق كيرتش.

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ونقلت عن مصدر في الأمن الأوكراني: "استهدف جهاز الأمن الأوكراني الليلة الماضية ناقلة النفط الروسية الكبيرة "سيغ" التي كانت تحمل الوقود للقوات الروسية".

وأشار إلى أن عملية التخريب جرت وفق "سيناريو كلاسيكي" باستخدام زوارق مسيرة و450 كيلوغراما من المتفجرات.

وأضاف: "كانت الناقلة محملة بالوقود بشكل كبير، بحيث كان من الممكن رؤية "الألعاب النارية" من بعد".

من جهته قال رئيس جهاز الأمن الأوكراني، فاسيلي ماليوك، في تعليقه على هجمات الزوارق المسيرة على "السفن الروسية" إن كل انفجار يقع في السفن الروسية أو جسر القرم يعد خطوة منطقية وفعالة بالكامل تجاه العدو. وأشار إلى أن هذه العمليات الخاصة تجرى في المياه الأوكرانية وتعد شرعية بالكامل.

تعرضت ناقلة "سيغ" لهجوم بزوارق مسيرة أوكرانية في مضيق كيرتش، ولم يتم تسجيل إصابات في صفوف طاقمها أو إصابتها بأضرار كبيرة.

ويواصل الجيش الروسي ضرباته للبنية التحتية لقوات كييف في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر، بعد يومين على التفجير الإرهابي الذي استهدف جسر القرم الروسي، وتبنّته الاستخبارات الأوكرانية.

وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، دون المساس بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي