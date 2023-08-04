تعرض ناقلة مدنية روسية لهجوم بزوارق مسيرة حربية أوكرانية قرب مضيق كيرتش

تعرضت ناقلة مدنية روسية لهجوم بزوارق مسيرة نفذته القوات الأوكرانية بالقرب من مضيق كيرتش، ولم يتم تسجيل إصابات في صفوف طاقم الناقلة.

وأعلن مركز التنسيق البحري الروسي تعرض الناقلة لأضرار في مضيق كيرتش خلال الهجوم الأوكراني، حيث قال مصدر لوكالة "تاس": "يمكننا القول إن الناقلة تضررت في المضيق من الجنوب. الطاقم بخير ولم يصب بأذى".

كما أكد مركز التنسيق البحري وصول زورقي القطر إلى الناقلة، حيث قال المتحدث باسم المركز: "خدمة الإنقاذ البحرية تعمل الآن هناك، وقد وصلت بالفعل قاطرتان إلى الموقع. الآن يعملون على مسألة سحب الناقلة".

وأضاف المركز أن غرفة محرك الناقلة تعرضت لأضرار، موضحين: "غرفة المحرك تضررت. ليس كثيرا لكنها أصيبت".

وفي وقت سابق، أكد مستشار رئيس شبه جزيرة القرم الروسية، أوليغ كريوتشكوف، الإعلان عن تهديد بشن هجوم على جسر القرم، فيما أوضح أن أصوات الانفجارات التي سمعت في كيرتش ليست مرتبطة به.

المصدر: RT