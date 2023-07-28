بوتين: روسيا وإفريقيا تتفقان على التحول للتسويات المالية بالعملات الوطنية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا وإفريقيا اتفقتا على زيادة التجارة المتبادلة، والتحول للتعاملات المالية بالعملات الوطنية.

وقال الرئيس الروسي تعليقا على نتائج القمة الروسية - الإفريقية: إن الهدف هو زيادة التجارة المتبادلة من الناحية النوعية والكمية. كما جرى الحديث عن التحول بشكل منهجي للتسويات المالية للتجارة البينية بالعملات الوطنية.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، أشار الرئيس بوتين إلى أن الجانب الروسي مستعد للعمل مع الدول الإفريقية لتطوير بنيتها التحتية المالية.

كما أكد استعداد روسيا لربط المؤسسات المصرفية المالية الإفريقية بنظام التحويلات المالية الذي طورته روسيا.

بالإضافة لذلك، ذكر بوتين أن روسيا تؤيد إنشاء مجال إعلامي روسي إفريقي مشترك، يوفر للجماهير فرصة الحصول على معلومات موضوعية وغير متحيزة حول الأحداث الجارية في العالم.

المصدر: RT