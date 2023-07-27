ماذا قال المصريون وكيف علق الجزائريون؟.. قمة "روسيا - إفريقيا" بـ"لسان وعيون العرب" (فيديو)

سلط الإعلام العربي وخاصة في مصر والجزائر الضوء بشكل كبير على قمة "روسيا - إفريقيا" التي تعقد في مدينة سان بطرسبورغ على ضفاف نهر "نيفا" في روسيا.

ووجهت وسائل الإعلام مراسليها إلى روسيا لتغطية الحدث الأهم على الساحة حاليا، والذي تتابعه كافة الدول، حيث حرصت وسائل الإعلام الجزائرية على نقله باللغات "العربية - الإنجليزية - والإسبانية"، في تغطية شاملة وحصرية للقمة، والتي يشارك فيها الوفد الجزائري، برئاسة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن.

كما نقلت وسائل الإعلام المصرية قمة "روسيا - إفريقيا"، والتي يشارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء في القصر القسطنطيني في سان بطرسبورغ على هامش القمة.

وقبل انطلاق القمة، شارك المراسلون والإعلاميون العرب والأفارقة في رحلة بحرية في نهر "نيفا"، حيث شاهدوا سفن الأسطول البحري الروسي العملاقة التي انتظمت في حوض نهر النيفا استعدادا للعرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية في 30 يوليو.

وكان أمام ضيوف قمة روسيا-إفريقيا من الزملاء المصريين والجزائريين والتونسيين فرصة نادرة لالتقاط صور للمدينة الرقيقة والأسلحة الجبارة.

وانطلقت اليوم النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة بطرسبورغ الروسية، حيث تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.

وتنعقد القمة يومي 27 و28 يوليو الجاري، حيث يشارك فيها عدد من قادة الدول الإفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا.

ويهدف المنتدى لتنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل، فيما سيتم تنظيم معرض واسع النطاق، وعقد ورشات عمل في إطار المنتدى.

وسبقت منتدى بطرسبورغ سلسلة من الزيارات والاتصالات المتبادلة على مستوى القادة والمسؤولين في روسيا ودول إفريقيا، أبرزها زيارات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى دول القارة السمراء.

وتتمتع روسيا بعلاقات وطيدة مع الدول الإفريقية في ظل حضور لافت للشركات الروسية الكبرى في السوق الإفريقية، وبينها شركة "روسآتوم" التي تنفذ مشروع الضبعة النووي في مصر، أول محطة كهروذرية لإنتاج الطاقة الكهربائية في إفريقيا.

وتشمل فعاليات المنتدى الاقتصادي الإنساني "روسيا - إفريقيا" عدة محاور من أبرزها، الاقتصاد العالمي الجديد، الذي سيركز على توسيع نطاق التعاون بين قطاعي الأعمال الروسي والإفريقي والأمن والعلوم والتكنولوجيا.

وستتضمن الفعاليات جلسات خاصة مرتبطة بالتكنولوجيا النووية والرقمية والقضايا الإنسانية والاجتماعية، ستشمل أنشطة مرتبطة بالتعليم والثقافة والرياضة.

وعقد المنتدى الروسي الإفريقي الأول في مدينة سوتشي الروسية، يومي 23 و24 أكتوبر 2019، حيث شاركت فيه أكثر من 6000 شخصية من روسيا، و104 دول وأقاليم.

وحضر القمة 54 من قادة الدول الإفريقية، حيث تم توقيع 92 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت تريليون روبل، كما عقد 569 اجتماعا خلال المنتدى برعاية مؤسسة "روس كونغرس".

المصدر: RT