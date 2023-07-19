بعد انتقادات ماكرون.. خبيرة اقتصادية أمريكية تتخلى عن منصب مهم في الاتحاد الأوروبي

بعد جدل حام وشكوك عبر عنها رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، تخلت الخبيرة الاقتصادية الأمريكية فيونا سكوت مورتون عن منصب بالاتحاد الأوروبي لتنظيم أنشطة مجموعات التكنولوجيا العملاقة.

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وكتبت المفوضة الأوروبية مارغريت فيستاغر عبر "تويتر" الأربعاء: "أبلغتني فيونا سكوت مورتون بقرارها عدم قبول منصب كبير الاقتصاديين لشؤون المنافسة. أقبل ذلك بأسف".

وأثار تعيين سكوت مورتون في المنصب استياء فرنسا خصوصا وعدد كبير من النواب الأوروبيين، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إن تعيين سكوت مورتون "يثير تساؤلات".

وكتبت فيونا سكوت مورتون في رسالتها إلى فيستاغر "نظرا للجدل السياسي الناجم عن اختيار شخص غير أوروبي لشغل هذا المنصب، وأهمية حصول الإدارة العامة (للمنافسة) على الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي.. رأيت أنه من الأفضل بالنسبة لي الانسحاب".

Commission européenne : pourquoi l’Américaine Fiona Scott Morton renonce à son poste https://t.co/EKqmMHKhMe via @yahooactufr — Andre Gouslisty (@gouslisty) July 19, 2023

والإدارة العامة للمنافسة مكلفة بالتأكد من حسن سير المنافسة في الاتحاد الأوروبي والتحقيق خصوصا في انتهاكات الموقع المهيمن لمجموعات التكنولوجيا الكبرى التي أفضت إلى فرض غرامات كبيرة على هذه الشركات في السنوات الأخيرة.

المصدر: أ ف ب