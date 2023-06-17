تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل الفلبين

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل الفلبين.

وذكرت الهيئة أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 10.15 بالتوقيت العالمي (13.15 بتوقيت موسكو).

وأشارت الهيئة في بيانها اليوم السبت، إلى أن مركز الزلازل كان على بعد 65 كيلومترا شمال مدينة نامواك، ووقعت بؤرته على عمق 34.4 كيلومترا.

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ولم ترد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الهزات الأرضية.

ولم يتم كذلك، الإعلان عن خطر حدوث تسونامي في المنطقة.

المصدر: نوفوستي