 
مباشر

تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل الفلبين

أخبار العالم

تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل الفلبين
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vis4

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل الفلبين.

وذكرت الهيئة أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 10.15 بالتوقيت العالمي (13.15 بتوقيت موسكو).

وأشارت الهيئة في بيانها اليوم السبت، إلى أن مركز الزلازل كان على بعد 65 كيلومترا شمال مدينة نامواك، ووقعت بؤرته على عمق 34.4 كيلومترا.

إقرأ المزيد
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الفلبين
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الفلبين

ولم ترد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الهزات الأرضية.

ولم يتم كذلك، الإعلان عن خطر حدوث تسونامي في المنطقة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا