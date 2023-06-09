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بايدن لرئيس الوزراء البريطاني: لقد قمت بترقيتك للتو (فيديو)

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بايدن لرئيس الوزراء البريطاني: لقد قمت بترقيتك للتو (فيديو)
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من جديد.. يرتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هفوة جديدة وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حيث أخطأ قائلا "أرحب بالسيد الرئيس" بدلا من السيد رئيس الوزراء البريطاني.

وبعد استدراك بايدن للخطأ الفادح قال لسوناك ممازحا "لقد قمت بترقيتك".

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وفي لقاء سابق لبايدن مع رئيس الوزراء البريطاني ناداه بـ"راشي" بدلا من "ريشي".

وأصبح بايدن، البالغ من العمر الآن 80 عاما، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، ويتهمه النقاد باستمرار بأنه غير مؤهل عقليا، بسبب الزلات والأخطاء المتكررة التي يرتكبها.

المصدر: RT

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