بحضور بلينيكن .. وزراء عرب يعلنون عن موقفهم من الأزمة في أوكرانيا

أكد بيان خليجي أمريكي بخصوص الأزمة في أوكرانيا على أهمية احترام مبدأ السيادة والقانون الدولي ضمن ميثاق أممي والامتناع عن أي تهديد ضد وحدة الأراضي أوالاستقلال السياسي لأي دولة.

وجاء في البيان الثنائي، عقب اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء في الرياض "أكد الوزاء على أهمية احترام مبدأ السيادة والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة".

إقرأ المزيد

كما حث الوزراء عبر البيان "جميع الدول والمجتمع الدولي على تكثيف جهودهم الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي، وإنهاء الأزمة الإنسانية، ودعم اللاجئين والمشردين وغيرهم من المتضررين من الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تسهيل تصدير الحبوب والإمدادات الغذائية الأخرى، ودعم الأمن الغذائي في البلدان المتضررة".

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان "رئيس الدورة الحالية"، أمس الأربعاء في مقر الأمانة العامة بالرياض، وبمشاركة، أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة.

المصدر: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية