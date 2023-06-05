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الخارجية الروسية تعلق على تقارير حول مبادرة إندونيسية للتسوية في أوكرانيا

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الخارجية الروسية تعلق على تقارير حول مبادرة إندونيسية للتسوية في أوكرانيا
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو بأن موسكو ترحب بجهود أي دولة تهدف إلى التسوية السلمية للنزاع الأوكراني.

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وفي تعليقه على خطة إندونيسية للتسوية السلمية في أوكرانيا قال رودينكو في حديث لوكالة "تاس"، اليوم الاثنين: "نرحب بجهود أي دولة تهدف إلى التسوية السلمية لهذا النزاع".

وأضاف: "كما أعرف، غير أنه ليست لدينا معلومات رسمية حول هذا الموضوع، لكننا سمعنا عنه (هذه الخطة) من التقارير الإعلامية".

واقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوفو سوبيانتكو خطة تسوية سلمية في أوكرانيا تقضي بوقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح ونشر قوات حفظ سلام دولية.

وتم تقديم هذه المبادرة، السبت الماضي، أثناء خطاب ألقاه الوزير في مؤتمر الأمن "حوار شانغريلا" المنعقد في سنغافورة.

المصدر: تاس

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