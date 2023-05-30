السعودية.. الملك سلمان يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء ويصدر قرارات بشأن مصر وتركيا (فيديو)

ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان رسمي، أن المجلس تناول مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية، وسبل تعزيز علاقات المملكة مع عدد من دول الجوار على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف على مختلف الأصعدة.

وأصدر العاهل السعودي مجموعة قرارات خلال جلسة مجلس الوزراء، منها بحث مشروعي قانونين لدراسة التعاون بين المملكة والجمهورية التركية في المجال الإعلامي، والتعاون مع مصر في مجال النقل البحري والسياحي عبر قناة السويس.

وفي تفاصيل القرارين:

1- تفويض وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أو من ينوبه، بالتباحث مع الجانب التركي، حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ودائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية.

2- تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية العامة للنقل، أو من ينوبه، بالتباحث مع الجانب المصري حول مشروع اتفاقية بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية وهيئة قناة السويس في جمهورية مصر العربية، للتعاون في مجال تطوير عبور سفن النزهة وسفن الشحن عبر قناة السويس.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية "واس"