العاهل السعودي وولي العهد يهنئان أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس" بأن "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعث برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة".

وقال الملك:" بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة"، وفق "واس".

كما بعث صاحب الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة، للرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

وقال ولي العهد:" بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والرقي".

ومساء اليوم الأحد، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

المصدر: نوفوستي + "واس"