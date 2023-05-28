أردوغان.."رئيس لا يُقهر"!

بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية في تركيا، تمكن الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الأحد من الفوز في الرئاسة لولاية جديدة.

بدا الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان (69 عاما)، بعد عقدين في السلطة، مهددا بتداعيات الأزمة الاقتصادية واستئثاره بالسلطة، بينما تمكن من الفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مواجهة مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو (74 عاما) زعيم حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي).

وعقب فوزه، توجه أردوغان من اسطنبول إلى مناصريه بالقول: "عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة"، متابعا: "أظهرت هذه الانتخابات أن لا أحد يستطيع أن يهاجم مكتسبات هذه الأمة".

وعن نتائج الانتخابات، أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية بأن أردوغان حصد 52.1% من الأصوات مقابل 47.9% لخصمه كمال كيليتشدار أوغلو بعد فرز نحو 99% من بطاقات الاقتراع، حيث خاض الدورة الثانية اليوم من موقع قوة بعدما حصل على 49.5 % من الأصوات مقابل 45 % لمنافسه كيليتشدار أوغلو في الدورة الأولى.

وفق تقرير "فرانس برس"، فإنه لا السجن ولا التظاهرات الحاشدة ولا حتى المحاولة الانقلابية عام 2016 نجحت في وقف صعود الرئيس أردوغان، في حين أنه واجه انتقادات شديدة بسبب وضع الاقتصاد التركي وغضب الناجين من زلزال السادس من فبراير المدمر الذين تركوا لمواجهة مصيرهم في الأيام الأولى التي تلت الكارثة.

كما سلط التقرير الضوء على أن أردوغان أحدث تحولا عميقا في تركيا من خلال مشاريع بنى تحتية ضخمة تضمنت بناء طرق سريعة ومطارات ومساجد، وسياسة خارجية منفتحة على شرق آسيا ووسطها على حساب حلفاء أنقرة الغربيين التقليديين الذين حاول التقرب منهم اثر وصوله إلى السلطة، في حين أنه بالرغم من النفور الغربي تجاهه، سمحت له الأزمة في أوكرانيا بالعودة إلى صدارة المشهد الدبلوماسي بفضل جهود الوساطة التي قام بها بين كييف وموسكو، إلى جانب تعطيله منذ نحو عام دخول السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

من جهتهم، يتهم معارضو أردوغان الرئيس التركي "بنزعة استبدادية"، ولا سيما بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في يوليو 2016 والتعديلات الدستورية عام 2017 التي وسعت صلاحياته.

في الغرب، غالبا ما يصور أردوغان في الغرب على أنه سلطان متمسك بالعرش، لكن الرجل الذي يحن الى الامبراطورية العثمانية والذي شيد قصرا يضم أكثر من ألف غرفة في أنقرة، يواصل تقديم نفسه بصفته رجلا من الشعب في مواجهة "النخب"، حيث أنه استند إلى هذه الصورة ليفوز في كل الانتخابات منذ تولى حزبه العدالة والتنمية السلطة في 2002، لكنه واجه هزات سياسية خصوصا عندما حرمته المعارضة في 2015 من غالبيته البرلمانية، ثم انتزعت منه رئاسة بلديتي أنقرة واسطنبول عام 2019.

هذا ولا يزال رجب طيب أردوغان قادرا على عقد ثمانية اجتماعات في يوم واحد، حيث يستعرض قدراته الخطابية مستشهدا بقصائد قومية وآيات قرآنية لإثارة الحشود.

حياته السياسية:

- ولد أردوغان في حي قاسم باشا الشعبي في اسطنبول وكان يتطلع الى احتراف رياضة كرة القدم التي مارسها لفترة قصيرة، قبل الانتقال إلى العمل السياسي.

- تعلم أصول اللعبة السياسية داخل التيار الاسلامي الذي كان يقوده نجم الدين اربكان، ثم دفع الى الواجهة مع انتخابه رئيسا لبلدية اسطنبول في 1994.

- في 1998، حكم عليه بالسجن مع النفاذ بعدما أنشد قصيدة دينية، في حادث ساهم في تعزيز موقعه.

وسنحت له الفرصة للانتقام عند فوز حزب العدالة والتنمية الذي شارك في تأسيسه، في انتخابات 2002، ففي السنة التالية أصبح رئيسا للحكومة وبقي في هذا المنصب حتى 2014 عندما أصبح أول رئيس تركي ينتخب بالاقتراع العام المباشر.

أردوغان، المتزوج والأب لأربعة أولاد، يظل في نظر أنصاره الوحيد القادر على "التصدي" للغرب وقيادة السفينة عبر الأزمات الاقليمية والدولية، لكن منذ التظاهرات الكبيرة المعادية للحكومة والتي قمعت بعنف في ربيع 2013، أصبح إردوغان الشخصية التي تواجه أكبر مقدار من الانتقادات في تركيا، وفق "فرانس برس".

واجه الرئيس أشد اختبار ليل 15 الى 16 يوليو 2016، خلال محاولة انقلابية دامية.

وطبعت في الأذهان صورة أردوغان شاحب الوجه، وهو يطلق نداء الى الشعب في تلك الليلة عبر شاشة هاتف نقال، ثم بعد ذلك وصوله مظفرا الى مطار أتاتورك القديم في اسطنبول عند الفجر معلنا هزيمة الانقلابيين.

المصدر: "فرانس برس"