مشاهد من استعادة المحتجزة نوعا أرغماني من قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، لقطات من مروحية عسكرية توثق استعادة للمحتجزة نوعا أرغماني من قطاع غزة.

وقد اختطفت نوعا أرغماني (26 عاما) من حفل "نوفا" في موقف السيارات "رعيم" وفيديو اختطافها واقتيادها على دراجة نارية انتشر في أنحاء العالم.

وخلفت العملية الإسرائيلية لاستعادة المحتجزين في مخيم النصيرات للاجئين صباح اليوم مجزرة كبيرة راح ضحيتها أكثر من 200 قتيل وما يزيد عن 400 جريح من المواطنين الفلسطينيين.

المصدر: AP + RT