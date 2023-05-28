زيلينسكي يقترح فرض عقوبات على إيران لمدة 50 عاما

طرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على البرلمان الأوكراني مشروع قرار بشأن فرض عقوبات على جمهورية إيران الإسلامية لمدة 50 عاما، بذريعة إمداد إيران لروسيا بالأسلحة.

ويقترح القرار حظر العلاقات التجارية ونقل المواطنين والبضائع والاستثمارات في الاقتصاد الإيراني وسحب ودائع واستثمارات الشركات الإيرانية والمواطنين من أوكرانيا، كما يحظر نقل التكنولوجيا وأي ملكية فكرية.

وفي وقت سابق، دعا زيلينسكي السلطات الإيرانية إلى وقف دعمها لروسيا، وقال رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، إن أوكرانيا يمكنها نظريا شن ضربة لتدمير الشركات التي تنتج طائرات مسيّرة في إيران.

المصدر: وكالات