طهران: كييف تتجنب التباحث معنا حول صحة اتهاماتها ضدنا

نددت وزارة الخارجية الإيرانية، بادعاءات كييف المتواصلة حول إرسال طهران طائرات مسيرة إلى روسيا، مشددة على أن نظام كييف يتجنب الدخول في مباحثات حول صحة هذه المزاعم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعانی، في بيان اليوم السبت، إن "التصريحات الأخيرة لرئيس أوكرانيا ضد إيران تهدف لتضليل الرأي العام وعرض سياسي مصحوب بادعاءات لا أساس لها واعتبرها بلا قيمة".

وأكد كنعاني أن "الجانب الأوكراني يتجنب الدخول في مفاوضات مع الخبراء الإيرانيين لبحث صحة هذه المزاعم، ما يؤكد وجود أهداف ودوافع سياسية محددة وراء هذه الاتهامات ضد إيران".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية لإنهائها في أقرب وقت ممكن، وعلى استعداد للمساعدة في لتحقيق ذلك".

كما نوه كنعاني بأن "تكرار الادعاءات الكاذبة لرئيس أوكرانيا ضد إيران ينسجم مع الحرب الدعائية والإعلامية للمحور المناهض لإيران، ويتم بهدف اجتذاب أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمساعدات المالية من الدول الغربية".

المصدر: سبوتنيك