طهران: على الغرب دفع أوكرانيا لتقديم أدلة بشأن مزاعم استخدام روسيا مسيّرات إيرانية

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه يجب على الغرب تشجيع أوكرانيا لتقديم أدلة موثقة حول مزاعمها بشأن استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.

وفي محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد أمير عبد اللهيان استعداده لمواصلة الجهود لتحقيق السلام في زيارته المقبلة إلى موسكو.

وأضاف: "على الغرب بدلاً من تكرار الاتهامات التي لا أساس لها ضد إيران تشجيع أوكرانيا على تقديم أدلة موثقة في الاجتماع الرسمي للوفود السياسية والعسكرية للبلدين وجعل الحوار الرسمي بديلا لاطلاق الاتهامات العديمة الاساس والمكررة وان تلاحظ أن إيران وقفت على الدوام مع السلام وليس مع الحرب"، حيث عقد الوفدان السياسي والعسكري لإيران وأوكرانيا اجتماعا في عمان، لكن الوفد الأوكراني لم يقدم أدلة موثقة على ادعاء استخدام روسيا طائرات مسيرات إيرانية في أوكرانيا، في حين أعلنت طهران عن استعدادها لعقد اجتماع آخر مع أوكرانيا.

وفي سياق آخر، أوضح أمير عبد اللهيان أن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير على المسار الصحيح.

كما انتقد وزير الخارجية الإيراني جوزيب بوريل على الطريقة الخاطئة في عكس الأخبار ومحتوى تغريداته.

من جهته، شدد جوزيب بوريل على جهوده كمنسق من أجل اختتام محادثات فيينا واتخاذ مبادرات عملية لإنهاء المحادثات.

وعلق على الأزمة الأوكرانية قائلا: "بالرغم من التصريحات حول الطائرات بدون طيار الإيرانية في الحرب في أوكرانيا، اشيد بجهود إيران الرامية لدعم اقرار السلام في المنطقة".

ووصف بوريل في هذه المحادثات التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه خطوة إيجابية إلى الأمام.

وناقش الطرفان آخر تطورات مسار الحوار لرفع الحظر .

المصدر: "فارس"