البيت الأبيض: قنوات الاتصال مع روسيا مستمرة لتجنب أي تصعيد

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تحافظ على قنوات الاتصال المباشرة مع روسيا لخفض مخاطر التصعيد، وذلك على خلفية حادث سقوط طائرة مسيرة أمريكية في البحر الأسود.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "من الواضح أننا لا نريد نزاعا مسلحا مع روسيا. ونحافظ على قنوات الاتصال المباشرة لغرض خفض مخاطر التصعيد".

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وأضافت: "سنواصل الاستفادة من حقوقنا في الأجواء الدولية".

وجاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية تردي العلاقات الروسية – الأمريكية على خلفية حادث سقوط طائرة MQ-9 Reaper المسيرة في البحر الأسود، الذي تحمل واشنطن الجانب الروسي المسؤولية عنه.

المصدر: تاس