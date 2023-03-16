الولايات المتحدة: سنواصل الرحلات الاستطلاعية فوق البحر الأسود

قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن بلاده ستواصل رحلات الاستطلاع فوق البحر الأسود لمساعدة كييف.

وقال كيربي الخميس خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الإنترنت للصحفيين، معلقا على عواقب اعتراض مقاتلة روسية لطائرة مسيرة أمريكية من طراز إم كيو-9 فوق البحر الأسود: بشكل عام، يمكن القول إننا سنواصل رحلات الاستطلاع والمراقبة هذه لدعم مصالح أمننا القومي في منطقة البحر الأسود، ومن أجل دعمنا لأوكرانيا وقدرتها على الدفاع عن نفسها".

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لن تلتزم بالقيود التي تفرضها روسيا الاتحادية في المجال الجوي لمنطقة البحر الأسود.

وقال كيربي: "يمكنهم قول ما يريدون، بشأن القيود، من جهتنا سنواصل الطيران في المستقبل وسوف نتصرف وفقا للقانون الدولي".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط مسيّرة أمريكية MQ-9 كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود وتحطمها بعد فقدانها ارتفاعها، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها ولم تسقطاها.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه في صباح يوم 14 مارس أنه تم رصد طائرة أمريكية مسيّرة MQ-9 متجهة نحو أجواء شبه جزيرة القرم الروسية.

وأشارت إلى أن المسيّرة لم تشغل أجهزة التعريف بها في انتهاك لمنطقة الحظر الجوي التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية فوق البحر الأسود، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي بذلك وفقا للمعايير الدولية.

وأكدت أن مقاتلتين روسيتين حلقتا للتعرف على هوية الطائرة في منطقة الحظر المذكورة.

وتابعت الوزارة أنه نتيجة لمناورة حادة في حوالي الساعة 9.30 بتوقيت موسكو، فقدت MQ-9 ارتفاعها واصطدمت بسطح الماء.

وشددت على أن المقاتلتين الروسيتين لم تصدما المسيرة الأمريكية، ولم تستخدما ذخائرهما وعادتا بسلام إلى قاعدتهما.

المصدر: تاس