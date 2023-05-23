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واشنطن تنفي إمكانية إمداد أوكرانيا بصواريخ ATACMS بعيدة المدى

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واشنطن تنفي إمكانية إمداد أوكرانيا بصواريخ ATACMS بعيدة المدى
mil.in.ua
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تخطط لتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ ATACMS بعيدة المدى في المرحلة الحالية.

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، ديريك هوغان، خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي: "الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بالأسلحة التي تراها واشنطن ضرورية للمرحلة الحالية".

وأضاف أنه عندما يتعلق "الأمر بتسليم أوكرانيا أنظمة محددة مثل ATACMS، يتم النظر في مسألة الإمدادات بجدية كبيرة"، نافيا أية إمكانية لإمداد أوكرانيا بهذه الأنظمة في المرحلة الراهنة.

جاء ذلك ردا على سؤال حول احتمالية إمداد أوكرانيا بأنظمة صاروخية أمريكية على غرار Storm Shadow، أسوة ببريطانيا.

 

المصدر: تاس

 

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