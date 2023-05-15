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واشنطن: لا نعتزم تقديم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

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واشنطن: لا نعتزم تقديم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
Legion-Media Mariusz Burcz
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أكدت الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة كالسابق لا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS البعيدة المدى، وذلك أسوة بقرار بريطانيا تقديم صواريخ Storm Shadow لكييف.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين، إن "موقفنا بشأن صواريخ بعيدة المدى، مثل ATACMS، لم يتغير. ولا توجد أي تغييرات على سياساتنا بهذا الشأن".

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وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة غير مستعدة كذلك لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة حديثة أمريكية الصنع، مثل "إف 16".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان بريطانيا عن تقديم صواريخ Storm Shadow المجنحة لأوكرانيا، والتي يصل مداها إلى 250 كلم.

المصدر: نوفوستي

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