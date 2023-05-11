وسائل إعلام: لندن نقلت صواريخ لأوكرانيا ستغير "قواعد اللعبة بشكل حقيقي"

أفادت قناة "CNN" بأن بريطانيا نقلت صواريخ بعيدة المدى من طراز "Storm Shadow" لأوكرانيا، مضيفة أن لندن تلقت تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدم ضد أهداف في الأراضي الروسية.

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وقالت القناة: "سلمت بريطانيا عدة صواريخ كروز من طراز "Storm Shadow" إلى أوكرانيا، مما يعطي القوات الأوكرانية قدرة هجومية جديدة لتنفيذ ضربات بعيدة المدى قبل الهجوم المضاد المتوقع".

ونقلت عن مسؤوليين غربيين أن بريطانيا تلقت تأكيدات من كييف أن هذه الصواريخ لن تستخدم إلا ضد الأهداف الواقعة في "الأراضي السيادية لأوكرانيا".

كما نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن هذه الصواريخ "تغير قواعد اللعبة بشكل حقيقي" وتعطي كييف الفرصة التي كانت تطلبها منذ بداية النزاع".

وأفادت صحيفة "Washington Post"، سابقا، نقلا عن الوثيقة التي نشرها الصندوق الدولي لدعم أوكرانيا، أن بريطانيا، على ما يبدو، تستعد لتسليم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا.

من جهتها كتبت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة لا تخطط لمتابعة خطى بريطانيا في تسليم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا، وتأمل بأن تسمح خطط لندن لواشنطن "بالخروج من المأزق" وسط دعوات لنقل صواريخ "ATACMS" التكتيكية التي يصل مدى تحليقها إلى 300 كيلومتر، لكييف.

المصدر: نوفوستي