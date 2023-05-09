"بوليتيكو": واشنطن لن تزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى كما فعلت بريطانيا

قالت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مطلعة إنه ليس لدى الإدارة الأمريكية أي نية في اتباع نهج بريطانيا وتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

وتخطط لندن لإرسال صواريخ إلى أوكرانيا بمدى يتراوح من 100 كم إلى 300 كم، والتي تشبه في خصائصها صواريخ ATACMS الأمريكية.

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وقالت المصادر للصحيفة إن الولايات المتحدة لا تنوي تزويد أوكرانيا بمنظومات ATACMS، وذلك على خلفية خطط لندن لإرسال صواريخ مماثلة.

وقال أحد مصادر الصحيفة: "سياستنا فيما يتعلق بصواريخ ATACMS لم تتغير".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل بدلا من ذلك إرسال الدفاعات الجوية مثل صواريخ باتريوت والذخائر والمدرعات.

ونوه مصدر آخر إلى أن بريطانيا وضعت شرطا لأوكرانيا بألا تستهدف الصواريخ بعيدة المدى إلا أهدافا على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي