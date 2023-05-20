مستشار سابق للبنتاغون: واشنطن وجهت إنذارا لزيلينسكي إما الهجوم المضاد أو الاستسلام

قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكجريجور، إن الولايات المتحدة خيرت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بين شن الهجوم المضاد بأسرع وقت ممكن، أو التفاوض مع روسيا.

وقال العسكري الأمريكي السابق في قناته على يوتيوب: "قبل بضعة أسابيع، قيل لزيلينسكي حرفياً: إمضى نحو الهجوم المضاد أو إقبل بالتفاوض حول شروط الاستسلام"، موضحا أن هذه ليست تخمينات وإنما هي "معلومات مسربة من البيت الأبيض".

ووفقا لماكغريغور: إذا استمرت الأعمال القتالية لفترة أطول، فسوف يتدهور الوضع في أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي بسرعة بسبب وضع روسيا المهيمن في تلك المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن مؤسس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، عن انتقال أرتيوموفسك، وهي مركز دفاعي استراتيجي للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس، لسيطرة القوات الروسية.

المصدر: ريا نوفوستي