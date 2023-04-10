عسكري أوكراني متهم بـ"خيانة هيمارس"

أفاد جهاز الأمن الأوكراني اليوم الاثنين، بأنه اعتقل أحد العسكريين من القوات البحرية الأوكرانية بتهمة الخيانة.

وأشارت المخابرات الأوكرانية، في بيانها، إلى أنها تتهم المعتقل بجمع معلومات عن مواقع الأسلحة، بما في ذلك منظومات هيمارس الأمريكية.

إقرأ المزيد

وأضافت: "اكتشف جهاز الأمن وجود عميل آخر للاستخبارات الروسية ... وتبين أن المتهم مجند من أحد ألوية القوات البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

ووفقا للبيان، قام المتهم بتسجيل موقع قيادة وحدة عسكرية بمنطقة أوديسا، مع تحديد كيفية توزيع وانتشار المعدات العسكرية ومستودعات الصواريخ وأسلحة المدفعية. بالإضافة إلى ذلك، حاول العسكري تحديد مواقع راجمات الصواريخ من طراز هيمارس.

وتابعت المخابرات الأوكرانية في بيانها: "تم إبلاغ المعتقل بأنه متهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى المرتكبة في ظل الأحكام العرفية.

المصدر: نوفوستي