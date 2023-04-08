الجيش الروسي يدك مواقع العدو في اتجاه كوبيانسك وقرب خيرسون

قال العقيد سيرغي زيبنسكي رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الغربية بالجيش الروسي، إن المدفعية وراجمات الصواريخ الروسية قصفت تجمعات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.

وأضاف: "في اتجاه كوبيانسك تم استهداف حشود القوات الأوكرانية براجمات الصواريخ من طراز أوراغان وتورنادو".

وأكد الضابط الروسي، على أن القصف أسفر عن فقدان الجيش الأوكراني لحوالي 20 عسكريا و5 قطع من المعدات الحربية بما في ذلك شاحنة محملة بالذخيرة.

ووفقا له، استهدفت مقاتلة روسية من طراز "سو-35" بصاروخ موجه، بطارية مدفعية أوكرانية من إنتاج أمريكي ودمرتها.

وفي المركز السكني بيريستوفوي، تمكنت منظومة دفاع جوي من طراز " تور"، من تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية من طراز "فوريا".

من جانبه، أعلن مصدر عسكري، أن المدفعية الروسية قصفت الليلة الماضية مواقع أوكرانية بالقرب من توكاريفكا في مقاطعة خيرسون، وأسفر القصف عن مقتل 14 عسكريا وسقوط العديد من الجرحى في صفوف القوات الأوكرانية، التي فقدت كذلك 5 آليات ومدفع هاون من عيار 120 مم.

المصدر: نوفوستي