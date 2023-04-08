"روس آتوم" تكشف جوهر مبادرة غروسي حول حماية محطة زابوروجيه الكهروذرية

يكمن جوهر مبادرة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حول سلامة محطة زابوروجيه الكهروذرية، في ضرورة وضع تدابير إضافية لحماية المحطة من القصف المدفعي المحتمل.

أعلن ذلك رينات كارتشا مستشار مدير موسسة "روس إنيرغو آتوم/ الروسية"، وقال إن المبادرة تهدف كذلك إلى منع خطر استيلاء أوكرانيا على المحطة بالقوة.

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وأضاف: "تتلخص المبادرة في توفير أقصى قدر من الإجراءات الأمنية لمحطة زابوروجيه الكهروذرية".

وشدد كارتشا على أن روسيا دعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الدوام، وستتعاون مع هذه المؤسسة الدولية في مجال وضع تدابير إضافية لحماية المحطة ولضمان السلامة النووية.

وأكد المستشار على ضرورة توفير هذه الإجراءات الأمنية المتزايدة، لأنه لا تتوفر في الوقت الراهن لدى الوكالة الدولية أو لدى "روس آتوم"، آليات قانونية لوقف ضربات الجيش الأوكراني وإجباره على التخلي عن خططه للاستيلاء على المحطة بالقوة.

وأشار المستشار إلى أن أوكرانيا أظهرت عدم اهتمامها بالمفاوضات بشأن السلامة النووية في محطة زابوروجيه الكهروذرية، وذلك من خلال محاولة ضربها في يوم اجتماع غروسي مع الوفد الروسي في كالينينغراد.

وقال: "والمثال الأخير على التهور الأوكراني – قصة الدرون . المباحثات جارية في كالينينغراد، وفي ذات الوقت تطلق أوكرانيا مسيرة جوية ضاربة نحو المحطة الكهروذرية مستعرضة بذلك لامبالاتها وعدم احترامها المطلق للسلامة النووية للمحطة".

المصدر: تاس