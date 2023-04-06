البنتاغون يوقع عقدا بقيمة 27 مليون دولار لصناعة دبابات "أبرامز" لأوكرانيا

أعلن البنتاغون أنه وقع عقدا بقيمة 27.1 مليون دولار مع شركة General Dynamics Land Systems لصناعة دبابات من نوع "إم 1 أي 1 أبرامز" لأوكرانيا.

ولم يكشف البنتاغون في بيانه، يوم الأربعاء، عن عدد الدبابات التي من المقرر صناعتها، لكن يتوقع أن تنجز حتى 29 سبتمبر المقبل.

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وتم تخصيص الأموال في إطار "المبادرة للمساعدة الأمنية لأوكرانيا" التي تقضي بتوقيع عقود بين البنتاغون ومنتجي المعدات العسكرية، لتزويد أوكرانيا بأسلحة ومعدات جديدة بدلا من تقديمها من مخزونات البنتاغون.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستبدأ بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام دبابات "أبرامز" قريبا. وتنوي الولايات المتحدة تقديم 31 دبابة من هذا النوع لأوكرانيا من احتياطياتها حتى الخريف المقبل.

المصدر: تاس