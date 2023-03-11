عسكري من داغستان يمنع عملية تخريب في مؤخرة القوات الروسية

أفاد المكتب الصحفي لرئيس جمهورية داغستان، بأن عسكريا من أبناء الجمهورية برتبة مساعد اسمه محمد بشيروف، أبدى شجاعة وبسالة خلال خدمته في صفوف الجيش الروسي.

وذكر المكتب، أن بشيروف تمكن من منع عمل تخريبي في مؤخرة القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأنقذ خلال ذلك عدة جرحى من رفاقه في السلاح.

وقال المكتب الصحفي في بيانه: "خلال التحرك وفق المسار المحدد في حزام الغابة، لاحظ العسكري بشيروف وجود مجموعة مسلحة جيدا من القوميين الأوكرانيين تستعد لتنفيذ عمل تخريبي في مؤخرة القوات الروسية. وعلى الفور قام العسكري بإبلاغ قائده المباشر بما شاهد ومن ثم دخل في قتال مع المجموعة المعادية".

وبفضل التصرف الشجاع من جانب بشيروف تمكن المقاتلون الروس من مفاجأة العدو وبالتالي تدمير نقاط تمركزه بنيران كثيفة. وخلال القتال، قام المساعد بتنظيم عملية إخلاء الجرحى ومن ثم قدم لهم المساعدة الطبية.

وأشار البيان إلى أن بشيروف، من مواليد قرية كيشا في منطقة داهادافسكي بجمهورية داغستان.

المصدر: نوفوستي