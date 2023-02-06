القوات الأوكرانية تعترف بسيطرة الجيش الروسي على أكثر من ثلث أرتيموفسك

كشف الضابط الأوكراني دينيس ياروسلافسكي، أن الجيش الروسي سيطر بالفعل على أكثر من ثلث مساحة مدينة أرتيموفسك.

وقال لموقع "سترانا" الأوكراني: "احتل الروس أكثر من ثلث باخموت (الاسم الأوكراني لأرتيموفسك).. يجب الاعتراف بأن العدو يتعلم ويطور نفسه، إنهم أشداء.. وليس هناك سهولة في التحرك هنا"، وأكد الجيش، أن الوضع في المدينة لا يزال متوترا.

وفي وقت سابق، أفاد الجندي الأوكراني من كتيبة "آدم" يفغيني كوزيرنوف، بأن الجيش الروسي تقدم حتى ثمانية كيلومترات في مدينة أرتيموفسك.

وكما أشار يفغيني بريغوجين، مؤسس قوات "فاغنر"، فإن معارك شرسة تدور في الأحياء الشمالية من المدينة مقابل كل مبنى.

وفي الأسبوع الماضي، قال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بالنيابة، إيغور كيماكوفسكي، إن سلطات كييف، مساء 2 فبراير، بدأت في عجلة من أمرها بتجميع احتياطيات إضافية بالقرب من مدينة أرتيموفسك.

وفي الوقت نفسه، فإن القوات الروسية، حسب قوله، على وشك السيطرة على الحلقة المحيطة بالمدينة بالكامل، الآن، تحصنوا على الحدود الشرقية، ويسيطر رجال المدفعية على جميع مداخل المدينة.

وتقع مدينة أرتيموفسك، في الجزء من الجمهورية الذي تسيطر عليه سلطات كييف، شمال غورلوفكا، الذي يعتبر محور النقل المهم لتزويد المجموعة الأوكرانية في دونباس.

وفي الوقت الراهن، تدور معارك شرسة من أجل السيطرة على المدينة، وتمكن مقاتلو قوات "فاغنر" من السيطرة بشكل كامل على الضواحي الشمالية والشرقية للمدينة.

المصدر: نوفوستي