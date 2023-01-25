مجلس الوزراء الألماني يوافق على إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا
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في بيان لمجلس الوزراء الألماني تمت الموافقة على إرسال 14 دبابة من طراز "ليوبارد-2"، والسماح بإرسال "ليوبارد" من دول ثالثة إلى أوكرانيا.
وصرحت ألمانيا بأنها سترسل 14 دبابة "ليوبارد-2"، كما سمحت للدول الشريكة بإرسال هذه الدبابات أيضا إلى أوكرانيا.
ويأتي القرار الألماني بعد أن أعلنت بريطانيا عن أنها ستوفر 14 دبابة من طراز "تشالنجر-2"، والتي كان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة لإقناع الحلفاء الآخرين بإرسال "ليوبارد"، التي يوجد منها مخزون أعلى بكثير في جميع أنحاء أوروبا.
المصدر: Sky News