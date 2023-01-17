وزيرة الخزانة الأمريكية تعتزم لقاء نائب رئيس الوزراء الصيني في سويسرا

تعتزم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عقد لقاء مع نائب رئيس وزراء الصين ليو هي لبحث قضايا تتعلق بالاقتصاد العالمي والسعي لتعميق التواصل بين البلدين، وفق مسؤول بوزارة الخزانة.

وقال المسؤول الاثنين إن يلين ستلتقي ليو في زوريخ للمرة الأولى بشكل مباشر بعد ثلاثة اجتماعات افتراضية بينهما.

وأضاف أن يلين وليو سيتبادلان وجهات النظر حول مسائل اقتصادية بالإضافة إلى تعميق الاتصالات بين واشنطن وبكين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جينبينغ قد تعهدا خلال اجتماعهما في بالي في نوفمبر على هامش قمة العشرين "بمواصلة إدارة المنافسة بشكل مسؤول بين بلدينا واستكشاف مجالات التعاون المحتملة"، وفق ما ذكرت الخارجية الأمريكية حينها.

وبعدها بأسابيع زار الصين وفد أمريكي رفيع بقيادة دانيال كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا، ولورا روزنبرغر، مديرة مجلس الأمن القومي للصين وتايوان، لمتابعة بحث سبل تحسين العلاقات.

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كما شملت مهمة الوفد التحضير لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى الصين المقررة قريبا، وهي الأولى من نوعها منذ أربع سنوات.

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبكين بشكل كبير خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واستمر هذا التدهور وإن بشكل أقل حدة في عهد بايدن.

وأعرب كل من بايدن وشي بعد لقاء بالي عن رغبتهما بخفض التوتر بين البلدين، حيث أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا داعي لحرب باردة جديدة.

المصدر: أ ف ب