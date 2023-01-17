وسائل إعلام: بلينكن يزور الصين في 5-6 فبراير القادم

أفادت صحيفة "Politico" بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيقوم بزيارة إلى الصين في 5-6 فبراير القادم.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية مطلعة: "سيلتقي وزير الخارجية بلينكن في بكين بنظيره الصيني تشين قانغ في 5-6 فبراير القادم.

وأعلنت وسائل إعلام سابقا أن بلينكن سيقوم بزيارة إلى الصين في بداية عام 2023 استمرارا للمحادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ في إطار قمة مجموعة العشرين في بالي عام 2022.

المصدر: نوفوستي