"لوكهيد مارتن" توقف تسليم مقاتلات "إف-35" بعد تحطم إحداها في تكساس

أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية أمس الجمعة، أنها ستعلق اختبارات قبول تسليم مقاتلات "إف-35" وذلك خلال فترة التحقيق في أسباب تحطم واحدة منها في تكساس هذا الشهر.

وهذا التعليق سيعني، أنها سلمت من هذه الطائرات كمية أقل بـ 148 طائرة من العدد المنصوص عليه في العقود هذا العام.

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وقالت المتحدثة باسم الشركة لورا سيبرت للصحفيين: "قبل تحطم المقاتلة في تكساس يوم 15 ديسمبر، كنا نفي بالتزاماتنا الخاصة بالتسليم. ولكن مع الأخذ بالاعتبار التوقف المؤقت في عمليات التسليم، قمنا بتسليم 141 مقاتلة هذا العام".

ووفقا لها، أعلنت الشركة وقف عمليات التسليم "كإجراء احترازي".

ويشار إلى أن الشركة قامت بتسليم 894 طائرة من طراز "إف-35" في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 141 هذا العام.

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وتتضمن قائمة الدول التي ستتسلم هذه الطائرات المقاتلة بموجب العقد الأخير، أستراليا وبريطانيا والدنمارك وإسرائيل وإيطاليا وهولندا والنرويج واليابان.

في 30 ديسمبر، أعلن البنتاغون عن عقد مع الشركة بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار لتسليم 398 طائرة من طراز "إف-35" للجانب الأمريكي ولدول أجنبية من بينها فنلندا وبلجيكا وبولندا.

المصدر: وكالات